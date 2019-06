TMW - Juve-Sassuolo, rebus Rogerio: si attende l'arrivo dell'entourage

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rogério (21) attende di conoscere il suo futuro, ancora al Sassuolo o altrove. L'esterno mancino di proprietà della Juventus ha vestito la maglia dei neroverdi nelle ultime due stagioni, collezionando 33 presenze con una rete all'attivo nel campionato da poco concluso. Nelle scorse ore l'allenatore degli emiliani, Roberto De Zerbi, ha inserito il nome del brasiliano nei calciatori che potrebbero restare ancora al Mapei Stadium: "Per giocare al Sassuolo bisogna avere motivazioni forti. Questo discorso vale per Sensi, Boateng, Berardi, Lirola, Rogerio... Se hanno il fuoco dentro per fare un altro anno o due con noi le porte per loro, almeno da parte mia, sono spalancate".

Sirene da Premier League, Spagna e Portogallo. Il calciatore è finito al centro dell'interesse del Newcastle, ma in Primeira Liga è il Benfica ad essere interessato. Molto dipenderà dalle intenzioni della Juventus, che potrebbe monetizzare con la sua cessione.

Incontro in vista. Il club campione d'Italia ha già incontrato il Sassuolo per intavolare diversi discorsi, quello legato a Demiral su tutti. S'è parlato anche di Rogerio, ma sarà importante il colloquio che i club avranno con il suo entourage. Atteso in Italia entro fine mese, per fare chiarezza con la Juve prima e col Sassuolo poi quale potrà essere il futuro del giovane talento brasiliano.