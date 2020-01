Fonte: dal nostro inviato, Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un nuovo giovane in arrivo alla Juventus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club bianconero sta infatti definendo le documentazioni per il tesseramento di Wesley, terzino destro 2000, ex Flamengo. Il giocatore si aggregherà poi all'Under 23.