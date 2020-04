tmw Juve, smentite le preoccupazioni di Higuain: il club non ha convocato i giocatori

Fonti interne al club smentiscono le preoccupazioni di Gonzalo Higuain a rientrare in Italia, vista l'emergenza Coronavirus: notizia circolata nelle ultime ore. Secondo quanto appreso da TMW, l'attaccante argentino non si è mai espresso in questi termini nel corso dei contatti diretti giornalieri con il club. Di fatto, allo stato attuale delle cose, la Juventus non ha neanche convocato i giocatori perché resta in attesa di nuove misure governative, solo dopo andrà a pianificare l'eventuale ripresa degli allenamenti. Stando alle nuove disposizioni che saranno emanate dal Governo, ci si potrà calibrare sul rientro dei calciatori che hanno preferito vivere queste settimane di emergenza insieme alle proprie famiglie all'estero. Qualche elemento potrebbe decidere spontaneamente di rientrare a Torino anzitempo, per adesso però il club non ha fissato una data precisa per la ripresa delle attività alla Continassa.