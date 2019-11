TMW - Juve, sorprese in formazione? Tutte le ultime, da Dybala a Danilo

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

La riunione tecnica scioglierà tutti i dubbi ma Maurizio Sarri sta valutando anche altre ipotesi di formazione oltre a quella provata ieri. Rispetto alla rifinitura della vigilia, l'allenatore ha vagliato altre possibilità e la riunione in cui comunicherà la formazione ai calciatori scioglierà ogni dubbio. In difesa sembra superato il provino per Matthijs de Ligt che dovrebbe così agire al fianco di Leonardo Bonucci. La novità sostanziale potrebbe essere però rappresentata da Danilo che potrebbe giocare al posto di Juan Guillermo Cuadrado come terzino destro mentre sull'altro out Sarri dovrebbe confermare Mattia De Sciglio.

Le alternative provate tra centrocampo e reparto avanzato Altra soluzione provata in mediana da Sarri: a differenza della rifinitura della vigilia, l'allenatore ha studiato anche l'ipotesi di Rodrigo Bentancur come interno e Aaron Ramsey come trequartista, dunque senza Sami Khedira. Prove di formazione a gara in corso? Possibile. Sarri studia anche i dettagli. Occhio anche all'attacco: perché la novità che ha in testa l'allenatore sarebbe quella di confermare Cristiano Ronaldo ma di metterlo in campo al fianco di Paulo Dybala e non di Gonzalo Higuain. Idee e spunti che a breve, in riunione, scioglierà e sbroglierà anche nei confronti dei giocatori. Perché la strategia di Sarri è chiara: tutti sulle spine. Tutti pronti. Senza pause. A caccia del primato.

La Juventus provata in rifinitura alla vigilia Szczesny; Cuadrado (Danilo), Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey (Bentancur); Higuain, Cristiano Ronaldo.

La possibile Juventus alternativa: dal 1' o prove a gara in corso? Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala.