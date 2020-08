tmw Juve su Inzaghi? Da Formello tranquilli: ha un contratto e non forzerà mai la mano

vedi letture

Nessun timore di perdere Simone Inzaghi. E' quanto trapela in queste ore da Formello, dopo la decisione della Juventus di esonerare Maurizio Sarri. L'attuale allenatore biancoceleste ha un altro anno di contratto con la Lazio e tutti sono convinti che non ci sono dubbi sulla sua permanenza il prossimo anno. Anche perché Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire e in questi giorni sta lavorando insieme al direttore sportivo Igli Tare per esaudire le sue richieste di mercato, quindi un laterale sinistro, due attaccanti e il colpo David Silva.

Dall'altro lato, Inzaghi è riconoscente alla Lazio per il credito (ampiamente ripagato) che gli ha concesso il club in questi anni e non ha alcuna intenzione di forzare la mano per un suo passaggio alla Juventus.