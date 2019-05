TMW - Juve su Pogba: il punto. Lo United ha già detto no a due scambi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba è un obiettivo della Juventus per la prossima stagione. Il centrocampista francese del Manchester United potrebbe cambiare squadra al termine di questa stagione: piace al Real Madrid e al Barcellona, ma anche al club campione d'Italia. Che però ad oggi non può spendere i 100 milioni di euro chiesti dai red devils.

Scambio? No, grazie - Già sondato il campo per capire se ci fosse la possibilità di imbastire uno scambio. I due grandi sacrificabili questa estate con cui poter fare cassa sono due attaccanti: Paulo Dybala e Douglas Costa. La Juventus s'è già detta favorevole all'inserimento di uno dei due in una trattativa che a quel punto si tramuterebbe in uno scambio, ma lo United non ha mostrato lo stesso interesse. Né per l'argentino, né per il brasiliano. E per ora la situazione s'è arenata.

Serve una cessione: andrà via Pjanic? L'altra strada per arrivare a Pogba è una cessione illustre. Ieri, in una intervista a Canal Plus, Miralem Pjanic ha aperto a un trasferimento al Paris Saint-Germain. Il regista bosniaco ha una valutazione di 90 milioni di euro e, dovesse andare via a questa cifra, a quel punto per la Juventus sarebbe possibile dare l'assalto al centrocampista classe '93.