tmw Juve, tante richieste per Mavididi: il Digione può riscattarlo entro il 15 giugno

Il Dijon ha tempo fino al 15 giugno per esercitare il diritto di riscatto sul cartellino di Stephy Mavididi, attaccante classe 1998 di proprietà della Juventus. Diversi club hanno già chiesto informazioni per lui, sia in Italia che all’estero, i francesi – che avevano un obbligo di riscatto se nelle prime dieci posizioni a conclusione del campionato – hanno tempo di riflessione per altre due settimane. Mavididi è stato protagonista di bella stagione: trenta presenza (tra campionato e coppa), otto reti e due assist. La Juve potrebbe anche inserirlo come contropartita in una grossa trattativa.