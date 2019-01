Fonte: da Milano, Ivan Cardia

E' finito pochi istanti fa, a Milano, il summit per Mehdi Benatia tra l'entourage del giocatore e la Juventus. Bocche cucite all'uscita, oltre all'Al Duhail in Qatar ci sono anche proposte da Inghilterra e Germania per il ragazzo. La Juve non vorrebbe farlo partire perché dovrebbe andare a caccia di un centrale a gennaio ma radiomercato racconta che, vista la volontà di Benatia, Paratici si starebbe già muovendo a riguardo.