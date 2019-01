© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contatto tra Paratici e Jorge Mendes. A Dubai il direttore sportivo della Juventus sta partecipando al Globe Soccer dove verrà premiato anche Cristiano Ronaldo oltre all’agente portoghese. Un’occasione per aggiornarsi anche sulla situazione di Trincao, il gioiello del Braga assistito da Bruno Carvalho per il qualche anche l’agente di CR7 sta lavorando in qualità di intermediario. La novità riguarda la richiesta del Braga per Il classe 1999: un affare da 5 milioni per il prestito più 5 per il riscatto. Il club portoghese vorrebbe inoltre mantenere il 20% sulla rivendita del giocatore. Questa la base di un’asta che coinvolge numerosi altri club a livello continentale, alla quale al momento la Juventus figura come una delle favorite.