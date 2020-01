© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala e il presente è la storia di una rinascita, di un 10 tornato a splendere e centrale nel mondo Juventus. Paulo Dybala e il futuro è la storia di qualcosa che deve ancora essere scritto. E che deve ancora prendere il via.

Scadenza 2022 La Joya è in scadenza a Torino nel 2022 ma per adesso non sono da registrare contatti. Jorge Antun, agente di Dybala, è in Argentina e nonostante i rumors, non ha ancora sentito la Juventus. Aspetta però una chiamata ma le parti non hanno ancora parlato di rinnovi a due cifre o di temi economici. Per il momento, il nuovo contratto dell'argentino non è sul tavolo, in attesa di una chiamata. Per provare a scrivere anche il futuro.