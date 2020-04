tmw Juve U23 e 19: capitani in contatto con i dirigenti per la riduzione degli ingaggi

I capitani delle formazioni Under 23 e Under 19 della Juventus al lavoro per raggiungere un’intesa con il club sulla riduzione degli ingaggi. Seguendo l’esempio della prima squadra, all’interno dei gruppi la decisione è ormai prossima in via definitiva: si va verso la rinuncia di circa il trenta percento delle mensilità di aprile, maggio e giugno. In seconda squadra i pareri del gruppo vengono rappresentati dal capitano Raffaele Alcibiade al direttore Filippo Fusco, in Primavera da Matteo Anzolin al direttore Giovanni Manna. Probabile, inoltre, che l’iniziativa prenda forma nel gruppo delle Women. L’idea comune è quella di dare un esempio di condivisione in questo momento di emergenza per il Coronavirus, che ha costretto alla sospensione dei campionati. L’accordo, chiaramente calibrato sugli accordi salariali delle diverse categorie, potrebbe essere ufficializzato a stretto giro di posta.