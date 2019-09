TMW - Juve U23, Mota Carvalho: "Per ora qua ma sogno la prima squadra"

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

Dany Mota Carvalho, autore di una doppietta nel ko della Juve U23 con il Siena, ha così parlato a fine gara in zona mista: “Anche la scorsa avevamo fatto una grande gara, uscendo con un 2-0 non tanto meritato. Anche oggi è mancato qualcosa, forse la concentrazione. Della doppietta dico che si vedono i frutti del lavoro. Abbiamo una squadra molto giovane e piano piano dobbiamo crescere, soprattutto nella concentrazione lungo i 90 minuti. Nel finale oggi ci siamo un po' lasciati andare, e il calcio non ti perdona. Io piano piano sto tornando in condizione, vengo da una piccola lesione. Allenamento dopo allenamento la ritroverò. Il progetto della Juve U23 è molto buono, sono venuto anche per questo, per crescere. E perché è la Juventus. Posso migliorare in ogni senso, anche per la prima squadra. Per ora però rimango qua a fare del mio meglio, ma se ci sarà la possibilità perché no? Qua mi aiutano tutti, e io cerco di fare lo stesso con gli altri".