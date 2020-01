Fonte: inviato a Torino

Prende forma il mercato della Juventus Under 23 nel reparto avanzato. Con la cessione di Mota Carvalho al Monza, che sta svolgendo le visite mediche, si può sbloccare l’arrivo di Matteo Brunori dal Pescara. Juve e Monza parlano anche di Ettore Marchi, che farebbe il percorso inverso della punta della Nazionale portoghese Under 21. Dal club bianconero resta in uscita anche Lanini.