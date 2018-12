TMW - Juve, un occhio al futuro: se va via Allegri, sì a Zidane

© foto di J.M.Colomo

La Juventus non rimane ferma al presente, ma ha un occhio al futuro. Il domino delle panchine delle big, nella prossima estate, potrebbe azionarsi con veemenza. Il Bayern Monaco cerca un allenatore - anche se dipenderà molto dai risultati di Kovac nei prossimi mesi - così come il Real Madrid, idem il Manchester United. Il Barcellona potrebbe pensare a cambiare, Atletico e Inter anche, Roma pure.

E LA JUVENTUS? - Il destino di Massimiliano Allegri sembrerebbe blindato, anche per via di un prolungamento firmato poco tempo fa. I bianconeri hanno un piano ambizioso per combattere con le migliori del mondo, ma è anche vero che i club con fatturato più alto cercheranno tecnici. E se il Manchester United sembra intenzionato a scegliere Antonio Conte, il Real Madrid ha come possibili nomi Pochettino e Allegri: il primo costa 40 milioni di euro - ha una clausola rescissoria con il Tottenham, dopo l'ultimo rinnovo - mentre lo juventino dipenderà dai risultati: dovesse vincere la Champions potrebbe scegliere di cercare una nuova vita professioanle.

DISPONIBILITÀ DI ZIDANE - Così la Juventus, per non restare impreparata, ha già sondato l'eventuale possibilità di ingaggiare l'ex Real Madrid. Con la panchina della Francia occupata, Zizou avrebbe intenzione di riaprire un altro ciclo della sua carriera da giocatore, ritornando quindi a Torino, stavolta vestendo i panni del coach. I progetti per il futuro giocano una parte importante, così come ritrovare Ronaldo. Ricapitolando: se Allegri dovesse manifestare l'intenzione di andare via, allora la Juventus finirà su Zidane.