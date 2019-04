Fonte: Dal nostro inviato a Torino

Via alla seduta alla Continassa, la Juventus prepara la gara contro l’Ajax. Out dalla seduta Giorgio Chiellini, ci sono Douglas Costa, Emre Can, Sami Khedira, Daniele Rugani. Sembrano dunque tutti recuperati i giocatori in casa Juventus, lavoro a parte per Andrea Barzagli.