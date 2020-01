Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ufficializzato l'addio di Alcacer ora il Borussia Dortmund è pronto a chiudere il colpo Emre Can: secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la valutazione complessiva dell'affare dovrebbe essere leggermente più bassa rispetto a quanto scritto in precedenza. 28 milioni più bonus, alcuni più facili da raggiungere rispetto ad altri: la formula per l'operazione è il prestito con obbligo di riscatto. Già fissate le visite mediche, che dovrebbero essere già domattina. Per i bianconeri una grande plusvalenza visto il tedesco era arrivato a parametro zero dal Liverpool.