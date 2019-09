TMW - Juventus, agenti di Mandzukic in Qatar. Situazione di stallo

Negli ultimi giorni c'è stata una frenata nella trattativa per portare Mario Mandzukic all'Al Rayyan. Gli agenti del croato della Juventus sono volati in Qatar per incontrare i vertici del club, fra i più antichi del paese, e provare a sbloccare ua situazione che adesso vive un momento di stallo dopo l'accelerazione delle ultime settimane che aveva portato all'accordo sul contratto dell'attaccante.

I nodi da sciogliere - L'Al Rayyan in questo periodo sta rinnovando le proprie strutture e al momento la squadra si allena su un campo che pare inadeguato agli occhi di un calciatore del livello di Mandzukic (anche se non ha scoraggiato un'altra vecchia conoscenza del calcio europeo come Yacine Brahimi) e questo potrebbe aver portato il croato e il suo entourage a una serie di riflessioni sull'opportunità di intraprendere questa esperienza. L'altro nodo invece è quello relativo al lato economico con l'Al Rayyan che non sarebbe disposto ad andare incontro alla richieste (intorno ai 10 milioni di euro) della Juventus per il cartellino del calciatore slavo. Al momento dal Qatar tutto tace con la situazione in pieno divenire che potrebbe sbloccarsi, in un senso o nell'altro, nei prossimi giorni.