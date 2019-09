© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Mario Mandzukic sembra essere sempre più in Qatar con due squadre in particolare che stanno sfidandosi per averlo a disposizione. Si tratta, come è noto, di Al Gharafa e Al Rayyan con l’Al Duhail tagliata fuori avendo già occupati tutti gli slot per gli stranieri a disposizione. In un primo momento sembrava l’Al Gharafa in vantaggio per il croato essendo la squadra di maggior prestigio e la grande favorita per la vittoria del campionato. Nelle ultime ore però, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbe stato il sorpasso dell’Al Rayyan che avrebbe messo sul piatto un contratto più ricco.

Ok del ministero? - I due club che si stanno contendendo Mario Mandzukic però non avrebbero la disponibilità economica per offrire certe cifre (superiori ai 5 milioni di euro a stagione) al centravanti della Juventus, a meno che non abbiano ricevuto l’ok dal Ministero dello Sport che potrebbe così consentire un extra-budget per portare il calciatore nel paese arabo. Un ok non facile da strappare, ma che per un giocatore della fama del nazionale croato potrebbe arrivare facendo sì che possa esserci l’attesa fumata bianca.