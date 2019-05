TMW - Juventus-Allegri, il tecnico chiede un triennale a 8 milioni annui

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buonuscita o triennale? Perché la Juventus e Massimiliano Allegri stanno cercando di limare le proprie divergenze, ma la richiesta del tecnico è chiara: per rimanere deve esserci piena legittimazione, perché la rivoluzione potrebbe essere profonda e restare con un solo anno di contratto non pare salutare per la sua posizione, che diventerebbe a rischio dopo pochissimo.

Per questo la richiesta non è di allungare di un solo anno l'attuale accordo al 2020, ma arrivare al 2022, con un ritocco anche dal punto di vista contrattuale, intorno agli otto milioni di euro. L'incastro, insomma, è molto meno semplice del previsto, motivo per cui l'incontro non è stato singolo bensì continuerà anche oggi.