Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in zona mista dopo il match vinto con il Milan: "Eravamo un po' arrangiati nel primo tempo, perché ho fatto recuperare qualcuno e perché per la prima volta tanti giocavano insieme contro un ottimo Milan. Nel secondo tempo è stata un'altra partita. Emre Can? Vediamo, aveva una bella distorsione alla caviglia. Dybala? Mancano quattro giorni, quindi devo valutare per bene"