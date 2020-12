tmw Juventus, altro stop per Chiellini. Problema alla coscia destra: out contro la Dinamo

Altro stop muscolare per Giorgio Chiellini. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrale della Juventus ha infatti accusato un problema alla coscia destra, che non gli consentirà di essere a disposizione per la sfida contro la Dinamo Kiev domani sera in Champions League.