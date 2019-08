TMW - Juventus, anche De Ligt salta l'amichevole: colpa di una vescica

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

Non c'è Matthijs de Ligt nella lista consegnata dalla Juventus per l'amichevole in famiglia di oggi a Villar Perosa, né in formazione, né in panchina. Stando a quanto raccolto dal nostro inviato al campo, il giovane centrale olandese salterà la sfida per una vescica al piede. La Juventus si schiera col 4-3-3 (priva di Ronaldo, lui colpito da affaticamento muscolare) con Buffon in porta, Danilo ed Alex Sandro sulle corsie, Bonucci e Demiral centrali, mentre in mezzo spazio a Matuidi, Khedira e Pjanic. Tridente stile 17/18, con Higuain centravanti e Dybala-Douglas Costa sulle ali.