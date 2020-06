tmw Juventus, Arthur atteso già in serata a Torino: domani le visite mediche

vedi letture

Arthur alla Juventus, ci siamo. Come raccolto da TMW, il centrocampista brasiliano, che arriverà in bianconero nell'ambito dello scambio con Pjanic, è atteso infatti a Torino già in serata/nottata per svolgere, nella giornata di domani, le visite mediche. Ricordiamo che alle 17.00 il Barcellona sarà impegnato sul campo del Celta Vigo: al termine della sfida Arthur potrebbe quindi volare direttamente in Italia.