TMW - Juventus, Barzagli nel nuovo staff. A prescindere dal tecnico

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri lo avrebbe accolto nel suo staff tecnico per affidargli la fase difensiva. Lui, in queste settimane, è rimasto a osservare ed è ancora nella fase di introspezione per capire quale possa essere il suo futuro nel calcio. Secondo indiscrezioni, però, Andrea Barzagli potrebbe avere ancora un ruolo nella Juve del futuro, già dalla prossima stagione. Al di là del ruolo specifico, infatti, la sua esperienza in questo momento storico sarebbe ritenuta dal club fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio.