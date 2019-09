TMW - Juventus, Bentancur: "Brutta prova, ma punto importante"

Fonte: Dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giocatore della Juventus Rodrigo Bentancur ha commentato in zona mista la partita pareggiata per 0-0 contro la Fiorentina: “Oggi abbiamo visto una brutta Juventus a livello tecnico ma oggi abbiamo fatto un punto importante - ha esordito -. Non sarà un problema sostituire Pjanic a Madrid. La Fiorentina ha fatto una grande partita, noi invece no. Abbiamo sofferto sulle fasce, loro sono stati molto bravi. Dobbiamo abituarci ancora al gioco di mister Sarri ma credo che siamo sulla strada giusta. Io sto benissimo e ho la fiducia del mister, vogliamo vincere a Madrid".