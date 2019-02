Fonte: dal nostro inviato Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si delinea in maniera più precisa l'undici con il quale la Juventus affronterà questa sera l'Atletico Madrid per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. In difesa spicca la maglia da titolare sull'out destro per Mattia De Sciglio, che dunque lascerà a riposo Joao Cancelo. A centrocampo, invece, spazio a Rodrigo Bentancur assieme a Pjanic e Matuidi. In attacco, infine, ci saranno Dybala, Mandzukic e l'attesissimo Cristiano Ronaldo.