TMW - Juventus, Bernardeschi tratta il rinnovo fino al 2024: le cifre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus sta pensando di blindare Federico Bernardeschi, arrivato due stagioni fa dalla Fiorentina e con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. Le buone prestazioni nelle ultime settimane, soprattutto in Nazionale, possono valere un rinnovo contrattuale fino al 2024, due anni in più rispetto a ora, con un ritocco verso l'alto.

DA TRE A QUATTRO - Così l'idea della dirigenza è quello di proporre un accordo intorno ai 4 milioni di euro, più bonus. Una cifra che alzerebbe di un milione l'attuale contratto in vigore. Nell'ultima settimana di mercato stava per realizzarsi uno scambio con il Barcellona, poi stoppato dalla stessa Juventus per mantenerlo in organico.