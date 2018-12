© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha tolto dal mercato Leonardo Spinazzola, esterno sinistro appena rientrato dall'infortunio al crociato patito lo scorso maggio. Sul giocatore ci sono vari interessamenti, dal Genoa al Bologna - e all'Atalanta, che però ha troppi esterni mancini in rosa e non farà offerte - ma l'idea è quella di non effettuare cessioni in uscita fino alla sfida di Gedda contro il Milan, in programma il 16. Se gli infortunati - da Cuadrado a Cancelo - dovessero rientrare senza problemi, allora Spinazzola potrà essere ceduto.