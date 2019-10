TMW - Juventus, Bonucci: "Dybala un campione, su De Ligt non ho dubbi"

Fonte: Dall'inviato, Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha analizzato in zona mista la vittoria di Champions contro la Lokomotiv Mosca. Questo quanto raccolto da TMW: "È stato un primo tempo difficile, eravamo un po' leggeri a livello mentale e abbiamo concesso un gol troppo scolastico. Da grande squadra e coi nostri campioni, oltre che uomini, abbiamo però avuto la forza per ribaltare tutto. Abbiamo giocato con maggiore aggressività nella ripresa, nello spogliatoio ci eravamo detti che con la giusta pazienza si sarebbe potuta e dovuta portare a casa la vittoria. Ce l'abbiamo fatta grazie ai gol di Dybala e al lavoro di tutti quanti. Una big come la Juve ha chiaramente una rosa importante, tutti sanno cosa fare in campo e i talenti alla fine risolvono le partite. Lo hanno fatto Cristiano Ronaldo, Higuain, Bernardeschi e oggi Dybala".

De Ligt?

"De Ligt sta facendo un grande percorso. Non dimentichiamoci che ha 19 anni e arriva da una cultura diversa. Ha la forza di reggere l'urto che ti porta la maglia della Juve. De Ligt ha le spalle larghe, ha un grande talento ed è una fortuna averlo con noi. Abbiamo tantissima fiducia in lui, deve giocare tranquillo. Sbagliamo tutti, oggi ho sbagliato anche io, ma gli errori fanno parte degli uomini e quello che conta è il risultato finale".