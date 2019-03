TMW - Juventus, Bonucci: "Qualcosa bisogna lasciare per strada"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha commentato in zona mista ai microfoni di TMW il ko rimediato oggi sul campo del Genoa: “È una sconfitta che può essere indolore, perdere non è bello, ma se il ko arriva dopo 29 partite ci può stare. Martedì abbiamo dato tanto a livello fisico e mentale, eravamo forse un po’ a corto di energie. Abbiamo fatto una prima parte buona, peccato perché con un pizzico di cattiveria potevamo portare a casa qualcosa in più. Ora dobbiamo recuperare le energie per la gara al rientro contro l’Empoli, avremo tre partite e poi andremo a giocare ad Amsterdam dove vogliamo fare una grande partita. Imbattibilità persa? È sempre un dare e avere. Nell’anno dei 102 punti forse abbiamo lasciato per strada l’Europa League, è sempre così. Alla fine qualcosa devi lasciare per strada. Abbiamo la fortuna di avere ad ora 18 punti di vantaggio, quindi la gestione da parte del mister ci sta tutta. De Ligt? La Juventus è fortunata ad avere grandi difensori, nonostante tutti oggi abbiamo fatto una grande partita. Poi è chiaro che la società si guarderà intorno se c’è possibilità di investire sui giovani. Penso che sia una buona promessa per il futuro, se lo seguono grandi club credo che qualcosa di grande stia facendo”.