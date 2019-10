Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato in zona mista il match vinto sul campo dell’Inter: “Il nervosismo fa parte delle partite di questo genere, sarebbe anormale che non ci fosse quando la posta in gioco è così alta. Abbiamo fatto una grandissima partita, consapevoli delle difficoltà che ci poteva creare l’Inter. Abbiamo saputo gestire i vari momenti della partita e siamo stati corti e aggressivi quando serviva, stasera si è vista un’altra grande prova di maturità”.

È stata la vittoria più bella con Sarri? “Speriamo che ce ne siano altre in futuro, abbiamo fatto un grande gioco da parte di tutti gli interpreti, in campo e in panchina. È una grande vittoria, ma siamo solo a ottobre. C’è stata applicazione, voglia di sacrificarsi. Siamo riusciti a concedere solo 1-2 tiri in porta all’Inter, questo è merito del lavoro fatto in settimana. Se abbiamo questa fame e la voglia di vincere le partite, questa sarà una grande stagione”.

Vi state divertendo? “Quando in campo ti diverti e ci metti tutto te stesso, la logica conseguenza è portare a casa il risultato. Sono piccole sfumature che ci possono rendere ancora più forti di quello che siamo”.