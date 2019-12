TMW - Juventus, Buffon: "CR7 un esempio. Ho visto una squadra operaia"

Fonte: Giovanni Albanese

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato in zona mista dopo il successo ottenuto sul campo del Bayer Leverkusen. Queste le sue parole raccolte da TMW. Buffon inizia ricordando la sua ultima apparizione in Champions con la maglia della Juventus, quando i bianconeri furono eliminati dal Real Madrid in una serata che verrà ricordata non solo per la prestazione della Juventus, ma anche per il duro sfogo di Buffon al termine della gara: "È stata una bella serata, possiamo dire che abbiamo definitivamente archiviato l'amarezza di Madrid e ora guardiamo solo al futuro. Quella partita col Real la ricordo con piacere, al di là del risultato: quella partita resta un gioiello prezioso".

La gara di questa sera? "È stata la Juve che volevo vedere, anche operaia. Sono felice per il gruppo, nel primo tempo ho visto Cristiano Ronaldo e Higuain dannarsi l'anima e rincorrere gli avversari perché eravamo in difficoltà. Ci hanno trasmesso grande forza: se un campione come Cristiano ci fa vedere questo tipo di ferocia, per gli altri è una trasmissione di energia incredibile. Li ringrazio entrambi per l'esempio che sono stati oggi. Poi ci sono altri ragazzi che hanno giocato poco come Rugani e Demiral ed hanno fatto una partita esemplare. Questo è un gruppo unito, che in questo avvio di stagione ogni tanto sta peccando un po' di supponenza e presunzione. Oggi poteva essere una partita tranello, invece abbiamo voluto soffrire insieme fin dall'inizio. E quando soffri insieme sei più coeso e determinato e vinci le partite".

Il mio ritorno in Champions? "È una competizione che amo, che ti fa sentire vivo. È bello giocare a questi livelli".