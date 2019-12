TMW - Juventus, Buffon: "La vita sa sempre come sorprenderti"

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, in zona mista ha parlato anche del record di presenze in Serie A (647 come Paolo Maldini) che sembrava impossibile dopo il suo trasferimento al PSG l'anno passato: “Un anno fa non so a cosa pensavo, ma sono molto fatalista e ho imparato presto che nella vita bisogna comportarsi bene e poi lei decide come sorprenderti e guidarti e finora non sono mai rimasti fregato”.