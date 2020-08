tmw Juventus, Cherubini ha detto no al Parma. Agnelli gli ha chiesto di rimanere

Federico Cherubini sarà uno dei nomi da cui ripartirà il nuovo progetto della Juventus: il dirigente, attuale braccio destro di Paratici nell'area sportiva, potrebbe succedergli come nuovo direttore sportivo bianconero se fosse confermata la rivoluzione che sta investendo il club torinese. Secondo quanto da noi raccolto, Cherubini avrebbe riferito al Parma il suo no definitivo all'offerta di diventare il nuovo riferimento per il mercato dei ducali dopo l'addio di Faggiano: Andrea Agnelli gli avrebbe chiesto di rimanere in attesa di sviluppi.