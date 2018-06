TMW - Juventus, cinquanta tifosi accolgono Perin. Ora le firme

Fonte: dall'inviato Marco Spadavecchia

Ore 17.40: Mattia Perin lascia il JMedical dopo le visite con la Juventus, accolto all’uscita da una cinquantina di tifosi: ora le firme in sede per il portiere del Genoa, che diventerà il primo acquisto stagionale bianconero. Otto ore tonde per il primo acquisto del mercato di Marotta e Paratici, informa l'inviato a Torino.