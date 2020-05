tmw Juventus, Cristiano Ronaldo è in volo: atteso già stasera a Caselle Torinese

Cristiano Ronaldo sta tornando in Italia e già in serata dovrebbe essere a Torino, quasi due mesi dopo la sua partenza in direzione Madeira. Era partito subito dopo Juventus-Inter dell'8 marzo, per andare dalla madre che pochi giorni prima era stata colpita da un ictus. CR7 non ha mai smesso di allenarsi e adesso che iniziano gli allenamenti individuali (oggi è stato il turno di Lecce e Sassuolo, ndr), il lusitano non vuole mancare. In compagnia di Georgina e i figli, il fuoriclasse portoghese è in viaggio verso l'Italia attraverso un volo privato partito poco meno di un'ora fa. Un passo concreto dunque verso la ripartenza del campionato italiano, col campione più rappresentativo che ci crede e sta tornando.