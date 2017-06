TMW - Juventus-Danilo: oggi l'incontro con l'intermediario, offerta di 15 mln

Fonte: Milano - Dall'inviato Alessandro Rimi

Juventus al lavoro per portare a Torino il terzino destro Danilo Luiz da Silva. In particolare, come constatato da TuttoMercatoWeb, la dirigenza bianconera ha incontrato nel pomeriggio l'intermediario della trattativa: pronti 15 milioni di euro per cercare di strappare il sì del Real Madrid.