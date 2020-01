TMW - Juventus, De Ligt: "Da Chiellini imparo a giocare con la testa"

Fonte: Dall'inviato Giovanni Albanese

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha commentato in zona mista, ai microfoni di TMW, il match vinto stasera contro il Parma: “Sto bene, abbiamo vinto oggi ed è sempre bello. Ovviamente ci sono delle differenze tra Eredivisie e Serie A, soprattutto per quanto riguarda le squadre di bassa classifica. In Olanda le top four sono molto buone, ma credo che le squadre di bassa classifica siano molto migliori qui che in Olanda. Ogni partita è un test per noi”.

Il Parma ti ha creato problemi?

“Hanno fatto bene oggi, hanno fatto una buona partita e hanno una buona squadra. È stata difficile per noi, ma alla fine è andata bene”.

Cos’hai imparato fin qui e cosa speri di imparare quando Chiellini tornerà?

“Ci siamo parlati, è un difensore di grande esperienza e sa come giocare. Io sono giovane, sono un po’ impulsivo, voglio vincere tutti i duelli, ma a volte è meglio giocare con la testa ed è questo che sto imparando da lui. È molto bello giocare anche in questo modo. Bonucci? Sto imparando tanto anche da lui, hanno tanta esperienza e sto cercando di imparare da loro”.

Preferisci giocare alla destra di Bonucci?

“Sì io preferisco giocare a destra, ma anche sinistra va bene per me”.

La classifica?

“In questo momento è molto buona per noi, ma il campionato è ancora lungo e le partite sono tutte importanti”.