TMW - Juventus, Demiral in via di definizione: le ultime

Merih Demiral e la Juventus, affare in via di definizione. I bianconeri sono tranquilli e consapevoli che nelle prossime settimane arriverà la firma sul quinquennale (al ritorno dagli impegni con la Nazionale). Trattativa definita tra la Juve e il giocatore, oggi il club bianconero incontrerà il Sassuolo anche per definire la posizione di altri calciatori tra cui Rogerio e Magnani. Ma Demiral va sempre più verso la Juventus, dovrebbe partire in ritiro con la squadra e sarà valutato dal nuovo allenatore, poi la società deciderà se trattenerlo o girarlo ancora in prestito. Intanto l’affare sta per essere definito sulla base di quindici milioni. Demiral-Juventus, chiusura vicina...