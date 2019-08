Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo atto della stagione per Paulo Dybala e Alex Sandro. Domani i due giocatori della Juventus sosterranno le visite mediche al J-Medical prima di cominciare ad allenarsi con il resto della squadra. Il primo allenamento per i due è previsto nel pomeriggio. C’è grande attesa soprattutto per l’argentino, tra i giocatori più accreditati a lasciare la formazione bianconera nelle prossime settimane.