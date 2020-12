tmw Juventus, due ballottaggi per Pirlo: McKennie e Ramsey verso una maglia da titolare

Sono due i ballottaggi in casa Juventus in vista della sfida di domani di Champions League con la Dinamo Kiev, entrambi a centrocampo. Nella sessione odierna il tecnico bianconero ha provato due soluzioni: McKennie è in vantaggio su Rabiot per una maglia da titolare, mentre Kulusevski dovrebbe partire dalla panchina. Spazio a Ramsey dal primo minuto.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo.