© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Dybala apre all’addio alla Juventus. L’attaccante argentino non avrebbe gradito di essere stato oggetto di trattativa nell’operazione Lukaku, ora è un’idea concreta del Tottenham e sta valutando la possibilità di trasferirsi. Dybala può ancora lasciare la Juventus. Per chiudere con il Tottenham rimane poco tempo a disposizione, un accordo di massima ci sarebbe già ma vanno limati molti dettagli. O il Tottenham o un’altra sistemazione, Dybala valuta le possibilità di mercato. E se non dovesse concretizzarsi il trasferimento in Inghilterra, attenzione all’Inter fine mercato. Icardi potrebbe essere una pedina di scambio valida...