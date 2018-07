TMW - Juventus, Dybala arrivato a Caselle

La ricerca da parte del Napoli di un terzino all’altezza della situazione, ha portato i partenopei a sondare anche il profilo di Mario Fernandes. Il giocatore si è messo in mostra con la maglia della Russia al Mondiale, e ha evidenziato qualità apprezzate da Giuntoli che sta portando...

