TMW - Juventus, Dybala in gruppo dal 5 agosto: niente visite anticipate

Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rientrato questa mattina a Torino, Paulo Dybala non ha svolto le visite mediche con i bianconeri. La Joya, come raccolto da TMW non sosterrà i test di idoneità sportiva prima del regolare rientro con il gruppo, previsto per il prossimo 5 agosto.