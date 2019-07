TMW - Juventus, è la settimana di De Ligt: Raiola ieri ad Amsterdam

© foto di Imago/Image Sport

E' la settimana di Matthijs de Ligt. Dopo aver chiuso nell'ultimo week-end lo scambio Pellegrini-Spinazzola con la Roma, la Juventus adesso è pronta ad affondare il colpo per il capitano dell'Ajax, difensore classe '99 che andrà a impreziosire la campagna acquisti bianconera dopo Ramsey e Rabiot.

Raiola ieri ad Amsterdam - La missione è ufficialmente partita ieri, con una incursione ad Amsterdam del procuratore del difensore olandese durata qualche ora. Un modo per riallacciare i contatti diretti che in questa settimana verranno portati avanti anche dalla Juventus, dal direttore dell'area tecnica Fabio Paratici.

Kean nell'affare? Per ora non ci sono le condizioni - C'è già un accordo col calciatore sull'ingaggio, dodici milioni di euro bonus compresi. Adesso ci sono da limare gli ultimi dettagli tra la Juventus e l'Ajax: si ragionerà solo di soldi e non di contropartite tecniche. Sarebbe potuto entrare Moise Kean nell'affare ma la Juventus non è intenzionata a perdere definitivamente il forte attaccante classe 2000. E l'Ajax - ad oggi - fa sapere di non essere interessata a inserire eventuali opzioni di recompra.

C'è grande fiducia - E' questa la settimana decisiva: tutte le parti sono sicure che l'affare si chiuderà nel giro di qualche giorno e per questo motivo le altre pretendenti - dal PSG al Barcellona - in questo momento sono fuori.