TMW - Juventus, fari accesi sul Boca: torna di moda Cristian Pavon

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Pavón sempre di moda per l'attacco della Juventus. L'attaccante argentino, classe '96, in forza al Boca Juniors, è un nome ricorrente per il mercato della Vecchia Signora, che negli ultimi tempi a più riprese è stata accostata al talento di Cordoba. Esterno offensivo o seconda punta, brevilineo e dotato di ottima tecnica, il calciatore è legato al Boca da un contratto con clausola risolutiva da 30 milioni di euro, ma sta trattando il rinnovo per portarla a 50.