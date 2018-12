© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus vuole Aaron Ramsey. La notizia non è nuovissima, ma lo sono le cifre per il contatto: 7,5 milioni di euro netti all'anno, con possibilità di un quinquennale sulle orme di Khedira ed Emre Can. Il gallese è intricato da un possibile trasferimento in Italia, anche più di Germania o Francia: le altre proposte sono quelle di Bayern Monaco (praticamente identica a quella bianconera) e di Paris Saint Germain, con i francesi che hanno offerto addirittura 9 milioni di euro. Le preferenze però sono Serie A oppure Liga, quindi la Juve è attualmente fiduciosa per un possibile arrivo del centrocampista dell'Arsenal.