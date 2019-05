Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è ancora alla ricerca del nuovo allenatore e nelle ultime ore si è scatenato sui social la voce secondo la quale potesse esserci un incontro con Pep Guardiola oggi a Milano. Il quartier generale della Vecchia Signora a Milano è in effetti già attivo, visto che Fabio Paratici e Federico Cherubini si trovano già nel capoluogo lombardo ma non c'è stato alcun contatto con l'attuale tecnico del Manchester City, che dovrebbe sì arrivare a Milano per un evento legato al golf, ma che ha più volte ribadito la sua volontà di restare in Premier League almeno per un altro anno.

Prime manovre - In tutto questo gli uomini mercato della stessa Juventus stanno iniziando a muoversi in vista della prossima sessione estiva e sono stati visti nell'albergo che sta ospitando la dirigenza bianconera Claudio Chiellini, Mattia Collauto, direttore sportivo delle giovanili del Venezia e l'agente Vincenzo Morabito.