TMW - Juventus, i tifosi con Dybala: applauditissimo nel riscaldamento

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di www.imagephotoagency.it

Se Sarri si è "schierato" con Higuain, il tifo bianconero presente a Parma non ha dubbi nel preferire Dybala: tantissimi gli applausi piovuti da ogni settore per il talento argentino ex Palermo, che ha iniziato il riscaldamento da poco sotto la tribuna centrale "Petitot" dello stadio Tardini. Anche prima della sfida numerosi apprezzamenti per il gioiello della Juventus al momento della discesa in campo della squadra di Martusciello.