Juventus e Cagliari hanno trovato in giornata l'accordo per il passaggio del nordcoreano Kwang-Song Han in bianconero. Operazione da 5 milioni di euro, il giocatore è arrivato a Torino Caselle proprio in queste ore: i bianconeri, secondo le indiscrezioni, vorrebbero tenerlo, facendolo allenare con la Prima Squadra ed allo stesso tempo dandogli spazio da titolare con l'Under 23.